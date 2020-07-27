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Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahilleriyle Kocaeli'nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra'ya yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Kandıra'da yüzme sporunun gelişmesi ve sporcularını yetişmesi için yapılan yüzme havuzu, Çarşı Mahallesi'ne yapılıyor. 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapısal çelik montajı tamamlandı. Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı artacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor.

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