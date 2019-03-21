Kandıra'da Akademi Lisesi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kandıra Akademi Lise'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise, Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tanıtım programıyla hizmete açıldı. Kocaeli genelinde 9'uncu Akademi Lise olarak Kandıra ilçesinde hizmet verecek olan Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise'nin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, büyükşehir yöneticileri, Akademi Lise eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, geleceğin en değerli varlıkları olan çocukları ve gençleri unutmadıklarını, Akademi Liseler gibi kurumlarda hayırlı işlerin olacağını ifade etti. Tanıtım programında vatandaşlara seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Havva kardeşimize Allah rahmet etsin. İnşallah eğitim yuvamızda onun istediği gibi hayırlı işler olacak. Gençlerimize güzel bir ülke vermezsek, yarın o çocuk Allah korusun, bizim karşımıza eşkıya olarak çıkar. O nedenle Akademi Liseleri açıyoruz. Bunlar çocuklarımıza sahip çıkmanın adımlarıdır. Evlatlarımız iyi yetişsinler diye bu kurumları açıyoruz. Buradan inşallah çok sayıda genci hayata hazırlayacağız. Burada doğru ve temel bilgileri alacaklar. Sonra hangi mesleği seçerlerse seçsinler temelleri iyi olduğu için en iyi şekilde vatana hizmet edecekler. Ben buna inanıyorum" dedi.