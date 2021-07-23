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Kandıra'da üç bölgede denize girme yasağı kaldırıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün ve bugün kuvvetli rüzgar ve dalgalar sebebi ile alınan denize girme yasağı Kerpe, Kefken ve Kovanağzı plajlarında kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün ve bugün kuvvetli rüzgar ve dalgalar sebebi ile alınan denize girme yasağı Kerpe, Kefken ve Kovanağzı plajlarında kaldırıldı.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısındaki tüm plaj ve koylarda dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalar sebebi ile denize girmek yasaklanmıştı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklama ile Kerpe, Kefken ve Kovanağzı plajlarındaki denize girme yasağının kaldırıldığı, diğer plaj ve koylarda ise yasağın sürdüğü duyuruldu.


Yapılan yazılı açıklamada, "Kerpe, Kefken ve Kovanağzı dışındaki tüm sahillerimizde denize girmek yasaktır. Hava ve deniz şartlarının uygun hale geldiği Kerpe, Kefken ve Kovanağzı plajlarında denize girme yasağı kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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