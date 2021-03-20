Kandıra'da yol yapımı ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra yollarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihale düzenledi. İş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Kandıra ilçesinde yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 19 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 5 bin 350 metrekare parke, 2 bin 400 ton asfalt yama, 6 bin 250 metre bordür, 3 bin 850 metreküp taşduvar ve muhtelif tamirat işlerinde de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek. İhale için 20'de fazla teklif gelirken en düşük teklif 10 milyon 360 bin 370 TL olurken en yüksek teklif ise 13 milyon 641 bin 970 TL oldu.