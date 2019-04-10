Kandıra'nın hizmet binası yükselişe geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alan üzerine inşa edilen Kandıra'nın yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi'nde yapılan binanın temel kazı ve hafriyat işleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmış daha sonrada temel altı dolgusu, alt beton ve temel yalıtım uygulamaları yapılmıştı. Hummalı çalışmaların aralıksız sürdüğü binada katların yükseldiği gözle görünür hale geldi. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın biten kolon-perde demir kalıpları imalatları devam ediyor.

“Demir kalıp imalatları tamam”

Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda eksiklikleri bir bir gideren Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için yapımına devam ettiği yeni hizmet binasını üç blok halinde yapacak. Çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının tabliye kalıp/demir ve kolon-perde demir/kalıp imalatları devam ediyor. Gittikçe yükselen hizmet binasının kat inşaatlarına da başlayacak ekipler, bazı kısımların kolon-perde imalatlarını da tamamlamış görünüyor. Yapının ayrıca temel apartman- perde su yalıtımı işi de yapılıyor.

“Üç blok şeklinde yapılıyor”

Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapını zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak bina Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı üçüncü belediye hizmet binası olacak. Geçtiğimiz yıllarda Başiskele ve Karamürsel belediyeleri için yapılan modern hizmet binalarında vatandaşlara hizmet veriliyor. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni bina da modern bir yapı olacak.