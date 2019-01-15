Kandıra'ya yeni ve modern belediye hizmet binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alan üzerine inşa edilen Kandıra'nın yeni ve modern belediye hizmet binasının inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi'nde yapılan binanın, temel üstü stabilize dolgu imalatları başladı. Hummalı çalışmaların aralıksız sürdüğü binanın kolon-perde demir kalıp imalatı da ekipler tarafından tamamlanmaya başladı. Drenaj kuyularının kazıldığı yapı, toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Hizmet binasının biten kolon-perde demir kalıplarına da ekipler beton dökmeye başladı.

Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda eksiklikleri bir bir gideren Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için yapımına devam ettiği yeni hizmet binasını iki uzun bir kısa olma üzere üç blok halinde yapacak. Vatandaşlara verilen hizmetlerin daha verimli yapılabilmesini sağlayacak bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek.

Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapını zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak bina Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı üçüncü belediye hizmet binası olacak. Geçtiğimiz yıllarda Başiskele ve Karamürsel belediyeleri için yapılan modern hizmet binalarında vatandaşlara hizmet veriliyor. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni bina da modern bir yapı olacak