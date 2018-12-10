Kanser hastalarına ücretsiz servis hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yatalak, hasta ve rutin bir şekilde tedavi görmesi gereken vatandaşlar için birçok proje ile ulaşım hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi servisleri kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti veriyor. Hastanedeki tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, tekrar hastaneden evine ücret alınmadan servis ile bırakılıyor. Kanser hastaları için kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günleri hariç her gün 10.00-15.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ücretsiz ulaşım desteği kapsamında 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren toplamda 188 kanser hastasına servis hizmeti verildi.