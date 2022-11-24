Kanser tedavisi gören öğretmene yürek ısıtan kutlama

Kocaeli'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretmen Hayriye İlhamoğlu'na Öğretmenler Günü'nde öğrencileri sürpriz kutlama yaptı. İlhamoğlu'nun evinin önünde toplanan minikler, öğretmenlerine şarkı söyleyerek moral verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hayriye İlhamoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Hem öğrenciler hem de veliler tarafından sevilen öğretmen Hayriye İlhamoğlu'nu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri yalnız bırakmadı. İlhamoğlu'nun evinin önüne gelen 3/E sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenlerine şarkılarla moral vermeye çalıştı. Renkli kağıtlara sevgi dolu yazılar yazan minikler, öğretmenleri için şarkı söyledi. Evinin penceresinden öğrencilerini gören İlhamoğlu ise duygu dolu anlar yaşadı. O anlar görenlerin yüreğini ısıttı.