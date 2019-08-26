Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu ayağı kırılarak mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ahmet Coşkun, yürüyüş için gittiği kanyonda yürürken çıktığı kayanın üzerinde dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşme sonucunda ayağı kırılan Coşkun'u gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, Coşkun'un kurtarılması için ortak çalışma başlattı.

Araçların giremediği kanyonda kilometrelerce yürüyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra yaralı halde kurtarılmayı bekleyen Coşkun'a ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Coşkun'un ayağının kırıldığı ve yürüyecek halde olmadığı belirlendi. Ekipler, Coşkun'u sedye ile taşıma kararı aldı. Ekipler, Coşkun'u yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Coşkun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.