İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapalı kahvehaneye kumar baskınında 12 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerini yok yasarak kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerini yok yasarak kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmit'te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında krona virüs önlemlerini hiçe sayan 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.