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Kapalı olması gereken iş yerleri sürekli kontrol ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken istirahat ve eğlence yerleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince sürekli olarak kontrol ediyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsten vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini sürekli olarak kontrol ediyor. Vatandaşların huzuru için çalışan Zabıtalar, virüsün yayılmasını engellemek için kontrollerini sıklaştırırken vatandaşları ve iş yerlerini de bilgilendiriyor.

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