Kapalı Pazar inşasında son aşamaya gelindi

Başiskele Belediyesi, 7 Yıldızlı Kent Başiskele'nin yoğun nüfuslu bölgelerine modern kapalı pazar yerleri kazandırıyor. Başiskele'nin 3'üncü modern kapalı semt pazarı inşasında da son aşamaya gelindi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, vatandaşların ve pazar esnafının istekleri doğrultusunda, Başiskeleli komşularının beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek amacıyla yapılan Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Ayaz, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alırken, eksiklerin ivedilikle bitirilmesi konusunda talimat verdi. Başiskele halkına ve esnafına en iyi hizmeti sunma gayretiyle ilk günkü aşk ve sevdayla çalışan Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Modern kapalı pazar yerlerinde vatandaşlar mevsim şartlarından etkilenmeden, çevre kirliliği ve trafik karmaşasına neden olmadan alışverişini yapabilecek. Bu modern kapalı semt pazarlarımız ile ilçemize değer katıyoruz. Kapalı pazar yerlerimizin haftada bir gün değil, haftanın diğer günlerinde de hizmet vermesi için planlamalar yapıyoruz” dedi.

Rekreasyon alanı ile birlikte 13 bin 270 metrekare alanda yapımı devam eden Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nın kullanım alanı 2 bin 640 metrekare olacak ve Başiskele'nin en büyük pazar yeri olma özelliğini taşıyacak. Çevre düzenleme çalışmaları da devam eden alanda dere ıslah çalışmaları tamamlandı.