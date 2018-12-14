Kapanca Sokak tarihe kazandırılıyor

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan Roma ve Bizans gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmit'in tarihi Kapanca Sokak'ı restore ediliyor.

İzmit Körfezi'ne hakim bir noktadaki Akçakoca Mahallesi'nde bulunan 19'uncu yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan ahşap yapılar bir süre öncesine kadar ilgisizlikten yok olmaya yüz tutmuştu. İzmit Belediyesi Kapanca Sokak'taki onlarca tarihi yapının kurtarılması içim çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucunda Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi Kapanca Sokak'ta projeler hazırlanıp, kamulaştırmalar yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Tarih Koridoru Projesi kapsamında 151 metre uzunluğunda ve 3 bin 610 metrekare alandaki Kapanca Sokak'ta milyonlarca lira harcanarak 11 adet tescilli yapının restorasyonu gerçekleştirildi.

Sokakta ayrıca tarihi bir su sarnıcı da aslına uygun olarak restore edildi. Kapanca Sokağı ile ilgili olarak Başkan Doğan, “Tarihini bilmeyenin geleceği de olmaz. Özellikle çocuklarımıza geçmişimizi çok iyi öğretmek zorundayız. Bunu da atalarımızdan kalma değerleri göstererek öğretmek daha kolaydır. Göreve geldikten sonra yok olmaya yüz tutan tarihi değerlerimize sahip çıkmayı kendimize görev kabul ederek hemen kolları sıvadık. Her türlü engellemeye rağmen pes etmeyerek birçok tarihi değerimizi restore etmeyi başardık. Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki Kapanca Sokağını herkes mutlaka görmeli” dedi.