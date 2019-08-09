Kapanca Sokak'taki tarihi yapılar ziyaretçilerini bekliyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit'in tarihi noktalarından biri olan Kapanca Sokak, tarihi konaklarıyla şehir merkezine sadece 500 metre mesafede ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli'nin Akçakoca Mahallesi'nde bir yamaçta bulunan Tarihi Kapanca Sokağı, 19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan ahşap yapılardan oluşuyor. Ana yoldan, Kocaeli Saat Kulesi ve Hümayun Kasr-ı‘na çıkan yokuştan devam ederek çıkılan Kapanca Sokak‘ta bulunan evlerin yaklaşık 18 tanesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla tescil edilerek koruma altına alındı. Dar sokaklardaki tarihi evler, ziyaretçilerini bekliyor.

Kentsel sit alanı içinde kalan yolun her iki tarafından sivil mimarlık örneği yapılardan oluşan bir sokak olan Tarihi Kapanca'da bir tane çesme, bir tane sarnıç ve bir tanede okul bulunuyor. Şehir merkezine 500 metre mesafede bulunan Kapanca Sokağı'nı ziyaret etmek isteyenler yaya olarak gidebiliyor. Sokaktaki birçok ev restore edilirken bu evlerin eski tarihsel dokusu muhafaza edildi. Kocaeli'ndeki sivil mimari örneklerinin en önemlileri Kapanca Sokak ve çevresinde bulunuyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu evlerden 18'i tescil edilerek koruma altına alındı.

Kapanca Sokağın yokuşunu çıkarken solda kalan Kocaeli Basın Müzesi, bitişiğindeki yer alan konakta ise "İzmit Tarihi Çarşı" yer alıyor. Çarşı içerisinde kentin kuşaklardan beri devam eden esnaflarını temsilen kolonyacı, tatlıcı, takı ve aksesuarcının yanı sıra mobilya resteratörü, çini ürünleri, el sanatı eserler, kahveci ve İzmit'in sembolik yapılarını anlatan hediyelik eşya dükkânları bulunuyor. Tarihi sokakta yer alan ve restorasyon sonrası butik otele dönüşen bir konak da ziyaretçilerin konaklama hizmetlerini karşılıyor.

Kocaeli'nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni de arayabiliyor.