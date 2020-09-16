Kapanönü Çarşısı'nda tarihi değişim başladı

İzmit Belediyesi tarafından tarihi Kapanönü Çarşısı'nda tadilat ve yenileme çalışmaları başladı.

İzmit'in tarihi mekânlarından olan ve geçmişi 16. Yüzyıla dayanan Tarihi Kapanönü Çarşısı'nda beklenen yenileme çalışmaları başladı. İzmit Belediyesi tarafından proje ve ihale süreci tamamlanan Kapanönü Çarşısı'nda önceki gün itibariyle tadilat çalışmalarına geçildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Hürriyet'in esnafla bir araya gelerek yapılacak yenilemelerle ilgili bilgi verdiği Kapaönü Çarşısı yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Çarşının çevresine iskele kurulumunu sürdürüyor.

Çatı kısmında tadilat ve yenileme çalışması yapılabilmesi için iskele kuran ekipler, iskele kurulumu tamamlandıktan sonra, esnafa engel olmadan gündüzleri de çalışmaları sürdürecek. Kapaönü Çarşısı'ndaki çalışmalar kapsamında, polikarbon çatı örtüsü komple sökülüp yeniden yapılacak. Çarşı içerisindeki tüm demir donanımlar temizlenip boyanacak. Çatı kısmındaki oluklar yenilenerek su yalıtımı yapılacak. Ayrıca çarşı içerisinde kullanılacak dekoratif aydınlatmalar ile çarşı ışıl ışıl ve daha estetik bir görünüme kavuşacak.

Geçtiğimiz günlerde önce Kapanönü ardından Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Burası uzun zamandır yenilenmesini düşündüğümüz bir noktaydı. Sizlerle birçok kez istişareler ettik. Mimarlarımız buranın üzerine çalıştılar. Belirlenen proje çerçevesinde ihale sürecini başlattık. Ve ihale sürecimiz de tamamlandı. Şimdi siz ne zaman isterseniz biz burada çalışmaya başlayabiliriz” dedi.