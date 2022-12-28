Kar maskesi takarak icra memurunu yaralayan avukat tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar maskesi takarak icra memurunu silahla yaralayan avukat tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün sabah 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, kar maskeli şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının İstanbul'da avukatlık yapan T.E. olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirilen T.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.