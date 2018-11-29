KAR-MEK kursiyerlerinden balık şöleni

Kartepe Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına katılan kursiyerler yaptıkları balık çorbası, hamsi mantısı, balık hamburger, midye dolma ve palamut şiş gibi lezzetlerle uygulama mutfağını adeta balık şölenine dönüştürdü.

Kartepe Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda aşçılık eğitimi almaya başlayan kursiyerler çalışmalara başladı. Türk ve Dünya Mutfağına yönelik teorik ve pratik eğitim veren KAR-MEK Aşçılık Kursu, eğitimlerine Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nde devam ediyor. Kartepe Belediyesi'nin kursiyerleri için hazırladığı uygulama mutfağında eğitim alacak olan kursiyerler, aldıkları eğitim ile farklı tarif ve lezzetler öğrenirken, yemek konusunda önemli ipuçları elde ederek, meslek sahibi olma imkanına kavuşuyor.

Eğitimlerine başlayan kursiyerler, denizlerin bereketli ve besin değeri yüksek olan balık sezonundan faydalanarak yaptıkları balık çorbası, hamsi mantısı, balık hamburger, midye dolma ve palamut şiş gibi lezzetlerle uygulama mutfağını adeta balık şölenine dönüştürdü.

KAR-MEK eğitmenleri Şef Ayten Saner nezaretinde çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan kursiyerler, mutfakta eğitici ve keyifli saatler geçiriyor. Kartepe'de düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, “Kişisel gelişime yönelik projeleriyle bizleri destekleyen Kartepe Belediyesi Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ediyoruz'' dediler.