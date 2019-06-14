KAR-MEK yılsonu sergisi açıldı

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu sergisi Ataevler Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılış öncesinde hazırlanan eserler protokol üyeleri tarafından gezildi. KAR-MEK yılsonu sergisi saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlarken, Kartepe Halk Eğitim Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

KAR-MEK sergisi açılışına Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Garnizon Komutanı Kadir Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra ilçe protokolünden çok sayıda bürokrat ve Kartepeli katılım sağladı.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ve farklı branşlarla yaşama renk katan KAR-MEK, bu yıl engelli vatandaşları da unutmadı. İşitme engelli vatandaşların mağduriyetini azaltmak için işitme dili kurslarını hayata geçirdi. Kursun eğitmenliğini yapan Özgür Gökdağ sahnede protokol konuşmaları sonrasında işaret dili kullanarak farkındalık oluşturdu. İstihdama yönelik açtığı branşlarla binlerce vatandaşa eğitim veren KAR-MEK, kursiyerlerinin açtığı iş yerleri ile hem üretime hem de işsizliğin azalmasına katkı sağladı. KAR-MEK'te edindiği bilgi ve tecrübeler ile yaptığı eserleri kazanca dönüştüren ve aile ekonomisine katkı sağlayan filografi kursu kursiyeri Birsen Ardiç söz alarak teşekkürlerini sundu.

Açılışta söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Binlerce kursiyerimiz burada birçok branşta eğitim almaktadır. Ne mutlu ki ilgiyle katılan kursiyerlerimiz var. Ekonomik katkının yanı sıra kendilerini de geliştiriyorlar. Eğitimiyle, kalkınmasıyla, bölgesine yakışan bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Üniversite öğrencisi kadar çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Meslek edindirme kursları gelişmemize çok önemli katkı vermektedir. Siz ben varım dedikten sonra ben sonuna kadar sizinle birlikteyim. Ürettiklerimiz marka olmalıdır. Markamız olan Kartepemizi en iyi duruma getirmeliyiz. Önceliğimiz kadınlarımızdır. Bu enerjiyi sizlerden alıyoruz. Sizlerden isteğim birbirinizden ayrılmayın. Bizim her zaman desteğimiz olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdeleyi keserek sergiyi gezdiler.