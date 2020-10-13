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Kar tatilinin uğrak noktası Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor

Kış mevsiminde turistlerin akınına uğrayan Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içerisindeki Samanlı Dağları’nda ‘renk cümbüşü’ yaşanıyor.

Kış mevsiminde turistlerin akınına uğrayan Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisindeki Samanlı Dağları'nda ‘renk cümbüşü' yaşanıyor.


Kocaeli'de son baharın gelmesi ile ağaçların farklı renklere bürünmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kış mevsiminde turistlerin akınına uğradığı Kartepe sınırları içerisindeki Samanlı dağlarında bulunan çam, kestane, kavak, fındık, gürgen, çınar, ceviz başta olmak üzere birçok türdeki ağaçların yapraklarının dökülmesi ve renk değişmesi ile adeta renk cümbüşü yaşanıyor.


İstanbul'a karayoluyla yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe'nin ormanlarında kar yağmadan önce oluşan mest eden güzellik havadan görüntülendi.

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