Kar timleri iş başında

Kartepe'yi etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava koşulları ile Kartepe Belediyesi ekipleri mücadele ediyor. Kartepe Belediyesi Başkanı Hüseyin Üzülmez'in talimatı ile oluşturulan iki ekip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile koordineli olarak 24 saat görev yapıyorlar.

Kartepe Belediyesi, soğuk ve yağışlı havadan ilçe halkının olumsuz etkilenmemesi adına önlemler aldı. Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele konusunda özel bir ekip görevlendirilirken meteorolojiden gelen uyarılara göre ekipler aralıksız hizmet veriyor. Belediye ekipleri 3 greyder, 2 loder, 8 kepçe, 2 tuzlama, kar küreme aracı ve 38 personelle karla mücadele nöbetine başladı. Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez, Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe'de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için ihtiyaca göre gece-gündüz çalışma yapacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ve karla mücadele için iki özel ekip hazırlandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemize yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kayak merkezleri arasında Kartepemiz, ilk kar yağışlarının başlamasıyla birlikte en yüksek kar seviyesine ulaşan ilçe oldu. Olası tehlikelere ve kapanacak yollara karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başındadır. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla da koordineli olarak etkili bir karla mücadele çalışması ile bu yıl da hemşehrilerimizin ve turistlerimizin, can ve mal güvenliğini koruyacağız inşallah. Kartepe'ye metropol şehirlerden kısa zamanda ulaşılabiliyor. Ulaşım noktaları 24 saat açık, sürekli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalarla yolları açık tutuyoruz. Kısa mesafede 1700'lü rakımlara yaklaşık yarım saatte ulaşılabiliyor. Kar sezonumuz turizmcilerimize, esnafımıza, turistlerimize hayırlı ve bereketli olsun, güzellikler getirsin” dedi.