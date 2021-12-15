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Kar timleri teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kartepe’de başlayan kar yağışında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kartepe'de başlayan kar yağışında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışının yolda buzlanma yaparak, araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, başlayan kar yağışıyla birlikte Kartepe'de yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme ve tuzlama araçları ve ekibiyle bu yıl karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, bölgelerinde de etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için gerek ana arterler ve caddeler olmak üzere, köy yollarında karla mücadeleye hazır.

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