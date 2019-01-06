Kar timlerinden yağışa anında müdahale

Kocaeli'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve yüksek kesimlerde olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri, karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Hafta sonu yoğun kar yağışı beklenen Kocaeli'de meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaparken kar timleri, Umuttepe bölgesinde tuzlama ve küreme için hazır bekliyor. Kartepe bölgesinde de çalışmalar yürüten ekiplerin bir kısmı da kar yağışına göre aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler özellikle yoğun kar yağışının yaşanabildiği Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve şehrin yüksek kesimlerindeki mevkiilerde 7 gün 24 saat karla mücadele için hazır bekliyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tutuyor. Yoğun kar yağışında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar, İtfaiye, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerde, karla mücadele ekiplerine yolların açılması için destek sağlıyor. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını için çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerde bulunan yüksek ana arter ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel görev yapıyor. 225 adet araç karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılıyor.