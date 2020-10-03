İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaabdülbaki'de ‘Kadın Kadına' dayanışma

Dayanışmaya, birliğe, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbaki’de gerçekleşen ‘Kadın Kadına’ organizasyonuyla kadınları bir araya getirdi.

Dayanışmaya, birliğe, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbaki'de gerçekleşen ‘Kadın Kadına' organizasyonuyla kadınları bir araya getirdi.


İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbakili kadınları bir araya getirerek hem hasat topladı hem mancarlı pide eşliğinde eğlendi. Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız'ın kapılarını açtığı bahçesinde toplanılarak gerçekleştirilen ‘Kadın Kadına' etkinliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, köydeki kadınları bir araya getirerek hem bilinçlendirdi hem de eğlendirdi. Her alanda olduğu gibi üretimde de kadın eli değen yerlerin daha parlak bir geleceği olduğunu savunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hasat toplanıldığı sırada bölgede yapılan üretimin kısıtlı kalmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara iş olanağı sağlamak için daha çok üretim alanı oluşturacağını belirten Başkan Hürriyet, herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi.


Karaabdülbaki'deki kadınların bir araya gelerek gerçekleştirdiği etkinlik, renkli görüntülere imza attı. Davullar çalındı, mancarlı pide yenildi ve en sonunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı. Kadın ve erkek için atfettirilen kelimelerin anlamlarından bahseden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Karaabdülbaki'deki kadınların fikirlerini can kulağıyla dinledi. Kadın erkek eşitliğinin önemi için yalnızca kadınların değil tüm toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Karaabdülbakili kadınlar, gerçekleştirilen bu organizasyon adına teşekkürlerini sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.