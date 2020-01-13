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Karaabdülbakili çocuklar Atatürk Müzesine hayran kaldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından açılan “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” Müzesini ziyaret eden Karaabdülbaki Anaokulu öğrencileri Atatürk’ün eşyaları ve tablolarına hayran kaldı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından açılan “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” Müzesini ziyaret eden Karaabdülbaki Anaokulu öğrencileri Atatürk'ün eşyaları ve tablolarına hayran kaldı.


İzmit Belediyesi Atatürk'e ait 150 obje ve 300 tablonun yer aldığı dünyanın en büyük Atatürk müzesini Kocaelililer'le buluşturdu. Açıldığı günden bu yana kent halkı ve çevre illerin yoğun ilgi gösterdiği müze öğrenci ve vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Müze kapanış tarihi olan 31 Ocak yaklaşırken son olarak Karaabdülbaki Anaokulu öğrencileri ve velileri müzeyi ziyaret etti. Atatürk'e ait eşyaların ve fotoğrafların hissettirdiği yoğun yaşanmışlık hissinden etkilenen Karaabdülbaki Anaokulu öğrencileri müze arşiv sahibi Eriş Ülger ile müzeyi gezerek eşyalar ve fotoğraflarla ilgili bilgi aldılar.

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