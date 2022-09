Karadeniz'in 36 metre altında sevinç çığlıkları

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltının hikayesi dikkat çekiyor. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı ve su altındaki çığlıkları kameralara an be an yansıdı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Sovyetler Birliği gemilerine saldırmak üzere Romanya üzerinden Karadeniz'e indirdiği 6 denizaltılık filodan 3 denizaltı, savaşın bitmesi sonrasında boğazlardan geçmesine izin verilmeyince Türkiye karasularında batırıldı. Alman filoları tarafından kontrollü olarak batırılan 3 denizaltıdan birisi olan U23 Denizaltının izi yapılan aramalar sonucu, 75 yıl sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi açıklarında bulundu. 9 Eylül 1944 tarihinde gece saatlerinde kendi komutanları tarafından batırılan 3 tane U23 Denizaltısı, 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın tarafından kamera ile tespit edildi. Daha sonra geminin teyidi ve görüntülenmesi için dalış yapıldı.

75 yıl sonra buldukları denizaltıyı kamera ile görüntülediler

Sahile yaklaşık 2 mil uzaklıkta, suyun 36 metre altında tespit edilen denizaltına ilk dalış Kerpe Denizyıldızları Dalış Okulu dalgıçları tarafından yapıldı. 36 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kayıp denizaltıyı 75 yıl sonra buldu. Kum zemin üzerinde bulunan denizaltı, dalgıçlar tarafından su altı kameraları ile görüntülendi. Batırıldığı tarihteki hali ile bütün bir şekilde bulunan denizaltıyı gören dalgıçların heyecanı kameraya yansıdı. Denizaltının silahlarına kadar bütün parçaları ile bulunmasının, yerli ve yabancı dalgıçların büyük ilgisini çektiği belirtildi.

Denizaltılar, içindeki teknolojinin ele geçirilmemesi için batırılmış

Dalışı gerçekleştiren ve denizaltıyı görüntüleyen Su Altı Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, “Burada, Bağırganlı tarafında 36 metre derinlikte Alman U23 batığı var. Onun da dalış turizmine açılması için çalışmalarımız var. O da çok önemli bir kazanç getirecektir buraya. Çünkü U23 botları Almanlar için çok önemli. Milli duygularla bakıyorlar çünkü Hitler'in denizaltısı. Zamanında bilinçli olarak batırılmış. İçinde ele geçirilmesini istemedikleri teknoloji var. Bunun ele geçirilmemesi için batırılmış gemilerdir” sözleriyle denizaltının tarihi önemine vurgu yaptı.

3 gemiyi savaşta Ruslar batırdı, savaş bitince kalan 3 gemiyi Almanlar kendisi batırdı

Batık denizaltıların İkinci Dünya Savaşı'na dayanan hikayesini anlatan Türkmen, “İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar karadan Rusları her şekilde bombalıyor. Bir general denizden de saldırma fikrini ortaya atıyor. 6 tane aktif denizaltıları var ve bunları boğazdan sokmak istiyorlar. O zamanki Türk hükümeti buna izin vermiyor. Almanlar da bu 6 gemiyi demonte bir şekilde Romanya'nın Köstence Limanından denize taşıyor. Söktükleri parçaları Köstence'de birleştiriyorlar ve denize salıyorlar. 6 gemi savaş boyunca limanları ve gemileri bombalıyor. Bunların 3 tanesini Ruslar batırıyor ancak 3 tanesi aktifken savaş bitiyor. Tekrar bizim o dönemki hükümetimizden izin isteyip gemileri kendi denizlerine götürmek istiyorlar. Bizim hükümetimiz yine izin vermiyor. Gemileri bize satma önerisinde bulunuyorlar hükümetimiz almıyor. ‘Hediye edelim' diyorlar çünkü hediye ederlerse sisteme alacaklar ve personeli kurtaracaklar. Hükümetimiz yine izin vermiyor. Daha sonra bu gemileri emir üzerine Karadeniz'in 100 metrelik derinlikleri olan bölgelerde kontrollü bir şekilde batırıyorlar. Bu denizaltılardan biri Zonguldak, biri Karasu, biri de burada. Bu gemiler uzun süredir aranıyordu. 10 sene kadar önce Karasu'daki bulunmuştu. 2019'un Mart ayında bu batık gemi TCG Akın gemisinin kameralarına takıldığı için bizden destek istendi. Geminin teyidi için burayı görüntülememiz istendi. Biz de 2019'un Kasım ayında oraya bir dalış gerçekleştirdik. Silahlar, Enigma cihazının verici anteni gibi her şey geminin üzerindeydi. Biz çıktıktan sonra Türk Deniz Kuvvetlerine bildirdik onlar da gelip silahları alıp müzede sergilenmek üzere İstanbul'a götürdüler” sözlerini kaydetti.

“Bugün yüzeye çıkarılsa yüzecekmiş gibi duruyor”

Denizaltıyı incelediklerinde bugün hala yüzebilecekmiş gibi durduğunu belirten Türkmen, “Harika bir gemi. Sanki bugün yüzeye çıkarılsa yüzecekmiş gibi duruyor. Yalnızca, o dönemde batırılması için hem kapakları açılmış hem de büyük bir bomba patlatılmış. Arkada 70-80 santimetre çapında bir delik var. Geri kalan her şeyi o günkü gibi sağlam ve temiz. Dünyanın her yerinden ilgi var. Anzaklar'ın Çanakkale'ye duyduğu gibi, Almanların da buraya gelme için yoğun talebi var” dedi.