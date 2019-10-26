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Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı

Kocaeli’de düzenlenen “Büyük Giresun Buluşması” programında yöreseller lezzetler vatandaşlarla buluştu.

Kocaeli'de düzenlenen “Büyük Giresun Buluşması” programında yöreseller lezzetler vatandaşlarla buluştu. Kemençe eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yöresel lezzetlerin tadına baktı.


Giresun Dernekler Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen ‘Büyük Giresun Buluşması' programında yöresel ürünler vatandaşlarla buluştu. Giresun'un kültürünü yansıtan programa TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu


Fındığı ile meşhur Giresun'un fındıktan üretilen ürünleri, karalahana çorbası, pestil, Görele Pidesi ve keşan ismi verilen rengârenk elbiseleri düzenlenen festivalde vatandaşlarla buluştu. Festivalde yöresel ürünleri tanıtan satıcılar Giresun'a özgü ürünlerle ilgili bilgi verirken, festivale katılan Neşe Curnal, “Burayı görükten sonra Giresun'a gidip görmeyi çok isterdim” dedi. Fındık ezmesinden tadan Emriye Turan ise “Gerçekten harika. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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