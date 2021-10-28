Karamürsel İhsaniye Barajı'nda temizlik çalışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İhsaniye Barajı'nın rezervuar alanı içerisinde kalan tüm bitki örtüsünün kök temizlik çalışmalarını tamamladı.

Karamürsel ve Gölcük ilçeleri ile sahil şeridindeki yerleşim alanlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak 16 milyon metreküp su kapasiteli Karamürsel İhsaniye Barajının inşaatı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde tamamlandı. DSİ ile İSU Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile suyun kalitesinin korunması ve mangan oluşumunun önüne geçilmesini sağlamak için baraj rezervuar alanında bulunan bitki örtüsünün kök temizlik çalışmaları İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Barajın 432 bin metrekare alanında yapılan temizlik çalışmalarında toplam 172 bin 800 metreküp makilik ve ağaçlık alan temizliği yapıldı. Yapılan çalışmaların toplam maliyeti, 3.5 milyon lira oldu.

İhsaniye Barajında tamamlanan kök temizliği çalışması sonrası içme suyu arıtma tesisi ve baraj isale hatları çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmaların ardından Karamürsel, Gölcük ilçe merkezleri ile birlikte Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli Mahallerinin içme suyu ihtiyacı İhsaniye Barajı'ndan karşılanacak. Ayrıca, baraj ile Yalakdere havzasında akarsu vadileri etrafında yer alan sulanabilir nitelikteki tarım arazilerinin 20 bin 240 dekarlık kısmının sulanması hedefleniyor.

Kocaeli'de 3 baraj

Karamürsel İhsaniye Barajı, beton dolgu olarak yapıldı. Barajın aktif depolama hacmi 8 milyon metre küp, içme suyuna verilecek yıllık su miktarı 16 milyon metreküp, sulama suyuna verilecek su miktarı 2,5 milyon metreküp, yüksekliği 69 metre ve uzunluğu 203 metre olarak inşa edildi. İhsaniye Barajı, Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılamak için Yuvacık ve Namazgah Barajlarının ardından üçüncü baraj olacak. DSİ, ayrıca önümüzdeki projeksiyonunda Karamürsel bölgesinde Avcıdere Barajı'nın yapımını gerçekleştirecek.