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Karamürsel İtfaiye Binası çevresinde ağaçlandırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel İtfaiye Grubu binası çevresinde ağaçlandırma çalışma yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde bulunan İtfaiye Grubu binasının çevresindeki 5 bin 215 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Alanda öncelikle aplikasyon ve çukur açım işleri gerçekleştirdi.Daha sonra alana 342 adet toros sediri, 180 adet leylandi ve 50 adet zeytin fidanı dikti.

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