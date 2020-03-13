Karamürsel İtfaiye Binası çevresinde ağaçlandırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde bulunan İtfaiye Grubu binasının çevresindeki 5 bin 215 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Alanda öncelikle aplikasyon ve çukur açım işleri gerçekleştirdi.Daha sonra alana 342 adet toros sediri, 180 adet leylandi ve 50 adet zeytin fidanı dikti.