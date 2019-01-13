Karamürsel kavşağında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında yapım işi tüm hızıyla sürüyor. Tünel, 19 metre genişliğinde 290 metre kapalı kesite sahip. 290 metrelik tünel kısmıyla şehirlerarası yolculuk yapan araçların şehir merkeziyle bağını kesecek olan proje, ilçenin iki yakasını birleştirerek bir bütünlük kazandıracak. Tünel üzerinde dört adet dönüş, dört adet de cadde bağlantısı yer alacak.

Karamürsel'de ulaşıma nefes aldıracak dalçık kavşakta fore kazık ve altyapı çalışmaları ve içme suyu yağmur suyu ve atık su hattı imalatları gerçekleştiriliyor. Kent meydanı bölgesini içine alan çalışma, D-130 yolundaki araçların Bursa yönüne transit geçişlerini sağlarken, kent merkezi trafiğine de akıcılık kazandıracak. Çalışmaların süratle devam ettiği köprülü kavşak projesi kapsamında bin 500 metre 2 çarpı 2 şerit ana yol, 902 metre Güney - 885 metre Kuzey olmak üzere 2 adet yan yol ve 310 metre bağlantı yol olmak üzere yol imalatları devam ediyor.

Tünel imalatları için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fore kazık, prekast cephe kaplaması işi zor kış şartlarında devam ettiriliyor. Diğer bir yandan da ekipler, 348 adet prekast kiriş tünel içi U kesit betonarme yapı işini tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapılan tünel geçişli kavşak D-130 karayolu üzerinde uygulanıyor. 19 metre genişliğinde olacak tünel geçişli kavşak 2 çapı 2 şeritli dalçık olarak yapılıyor. Proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı da yeniden düzenlenecek.

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nın hayata geçmesiyle birlikte ilçedeki ulaşım ana arterlerinde büyük bir rahatlamaya da neden olacak. Tünel imalatlarıyla birlikte yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra içme suyu imalatları da gerçekleştirilen köprülü kavşak projesi, çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Karamürsel ilçesine değer katması bekleniyor.