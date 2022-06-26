Karamürsel KO-MEK'te yaz şenliği tadında açılış

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, STK'lar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan çini boyama kursiyeri Şule Can, "KO-MEK'te birçok farklı branşta eğitim aldıktan sonra öğretmenlerimizin tavsiyesiyle de çini boyama kursuna katılmaya karar verdim. Burada aldığım eğitimler sonrasında kendimi geliştirip, Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Boyama Bölümüne yazılarak eğitim almaya başladım. KO-MEK sayesinde kendimi keşfettim ve yeniden buldum. Bana bu fırsatı sağlayan KO-MEK'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KO-MEK'lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı"

Başkan Büyükakın ise konuşmasında "KO-MEK'lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Ama yeni dönemde KO-MEK başka bir şey yapsın istiyorum. El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde" diye konuştu.