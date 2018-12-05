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Karamürsel köprülü kavşağı yapımı hızla ilerliyor

Karamürsel kent meydanı köprülü kavşağı yapım işi kapsamında 545 fore kazık ve bin 290 metrelik kanalizasyon hattının yapımı tamamlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Karamürsel kent meydanı köprülü kavşağında yapım işi tüm hızıyla sürüyor. 19 metre genişliğinde 290 metre kapalı kesite sahip tünel inşaatında ekipler çalışmalarına devame diyor. Çalışmalar kapsamında bin 500 metre iki şeritli gidiş geliş ana yolun yanı sıra 902 metre güney ve 885 metre kuzey olmak üzere 2 adet yan yol ve 310 metre bağlantı yolu olmak üzere yol imalatları da gerçekleştirilecek. Projenin tamamında 801 fore kazığın 545 tanesi tamamlanırken bin 290 metrelik kanalizasyon hattının inşası da tamamlandı.



Karamürsel kent meydanı köprülü kavşağının hayata geçmesiyle birlikte ilçedeki ulaşım ana arterlerinde büyük bir rahatlamaya da neden olacak. Projede 2 bin 640 metre içme suyu hattının bin 400 metresi, 3 bin 100 metrelik yağmur suyu hattının da 520 metresinin bitmesiyle birlikte diğer yapıların inşası da hızlı bir şekilde sürüyor. Kentteki kilit noktalarda uygulanan bu kavşaklardan biri olan Karamürsel, şehirler arası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan D-130 karayolunda çok önemli bir ihtiyaca da cevap verecek.

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