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Karamürsel köy yollarına kış bakımı

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir Belediyesi Karamürsel ilçesi Çamçukur, Pazarköy ve Karapınar köylerinde bakım ve onarım çalışması yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezlerinin değil, kent genelindeki köy yollarının bakım, onarım ve yenilenmesini de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Karamürsel ilçesi Çamçukur, Pazarköy ve Karapınar köylerinin anayollarında, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla köy yolları kışa hazır hale getirildi. Çamçukur, Pazarköy ve Karapınar köylerinin birbirine bağlayan anayolda yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bin 680 ton asfalt kullanıldı. Asfaltlama öncesinde zemine 150 ton PMT serimi gerçekleştirildi.

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