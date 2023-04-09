Karamürsel Millet Bahçesi'nde yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor. Konumuyla ilçe sakinlerinin uğrak noktalarından biri olacak Karamürsel Millet Bahçesi'nin yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

11 bin 500 metrekarelik proje çerçevesinde 400 metrekarelik kapalı restoran alanında kaba inşaat tamamlandı, ince işlerde ise tamamlanma aşamasına gelindi. Arazide yapılması planlanan taş duvar imalatları tamamlandı, taş duvar üzeri dekoratif ferforje korkulukların montajı devam ediyor. Amfinin traverten kaplaması devam ederken, projede yürüyüş yolları tamamlandı. Çocuk oyun grubu ve fitness alanlarının zemin betonları atıldı, bordür imalatı yapıldı. Enerji hatları ve otomatik sulama sistemi hatları tamamlanan projede yeşil alanlarda bitkisel toprak serimi ve ağaçlandırma çalışmaları bitti ve rulo çim serime hazır hale getirildi.

Karamürsel Millet Bahçesi'nde restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak. 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve çalışmaları hızla devam eden Millet Bahçesi, Karamürsellilerin uğrak noktası haline gelecek.