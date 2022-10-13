Karamürsel Millet Bahçesi'nden 7'den 70'e herkes faydalanabilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarına devam ediyor. Proje çerçevesinde 300 metrekare alanda hizmet verecek restoran binasının temeli atılarak, çelik imalatının montajına başlandı. Arazide yapılması planlanan taş duvar imalatları ise devam ediyor. Park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, bitkilendirme ve otomatik sulama tesisatının imalatına yakın zamanda başlanacak.

11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Karamürsel Millet Bahçesi'nde 300 metrekarelik restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak. 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve çalışmaları hızla devam eden Karamürsel Millet Bahçesi, Karamürsellerin ilk adresi haline gelecek.