Karamürsel sahili şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alt yapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Altınkemer - Ereğli arası sahil düzenleme projesinde çalışmalar devam ediyor. Sosyal donatılarla vatandaşlar için cazibe merkezi olacak sahil, şekillenmeye başladı. 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil, sosyal donatılarla donanıyor. Çalışmalar kapsamında 5 metre genişliğinde 750 metre baskı beton yol yapıldı. 1.30 metre bisiklet, 3.7 metresi yürüyüş yolu olarak tasarlandı. 30 kayıklık çekek yeri için zemin dolgusu yapıldı. Ayrıca bölgede 70 metrelik tahkimat çalışması tamamlandı.

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası yapıldı. Vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 350 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda dekoratif taş duvar yapımı ve Altınkemer Kültür Merkezi'nin yanına taş mendirek yapıldı.

Sahil düzenleme projesinde yer alan Ereğli merkez parkında zemin yenileme çalışması yapıldı. Tüm güzergahta yağmur suyu altyapısı yapımı devam ederken, Ereğli Balık hali yanına 150 metre uzunluğunda betonarme perde duvar imalatı başladı. Betonarme perde duvar imalatının 40 metresi bitirildi. Bölgenin aydınlatması için 2 kilometre uzunluğunda elektrik hattı çekildi.