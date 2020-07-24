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Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel merkez sahilindeki palmiye ağaçlarını bakımdan geçirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanların daha uzun ömürlü ve bakımlı olabilmesi için periyodik olarak bakım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda yoğun bir çalışma ortaya koyan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, son olarak Karamürsel merkez sahilinde bulunan yaklaşık 500 palmiye ağacına bakım yaptı. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği bakımlar özenle gerçekleştirildi. Sahile farklı bir güzellik katan palmiyelerin vinç yardımı ile budaması yapıldı. Budamadan dolayı ortaya çıkan dallar ise çevreye zarar verilmeden traktörlere yüklenerek taşındı.


Her tür ağaçlarda olduğu gibi palmiye ağaçlarında da budama yapmak, ağaç sağlığı ve gelişimi acısından önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu binlerce yeşil alanlardaki ağaçların budama ve bakım çalışmasını yıl boyunca düzenli olarak yapıyor.

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