Karamürsel yüzme havuzunda sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'de inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmasının sona ermesine sayılı günler kaldı.

Karamürsel'e yarı olimpik yüzme havuzu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarını tamamlamak için gün saymaya başladı. Seyirci koltuklarının yerleştirildiği tesiste bina içi ince detay düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapının çevresinde de zemin çalışmalarına başlayan ekipler, çok kısa bir süre zarfında inşaat işlerini de tamamlayacak.

Yapının dış cephe mineral sıva, boya üst zemin kat seramik yer döşemesi imalatları biterken dış cephe tuğla kaplama imalatı da sona erdi. Havuz içi su yalıtımı için çalışmalarını hızlandıran ekipler, alüminyum giydirme, cephe, mekanik vrf borulama, elektrik kablo tava ve elektrik pano imalatına son sürat devam ediyor. Tesis tamamlandığında su sporlarında kendini geliştirmek isteyen gençlerin eğitim yeri olacak.

18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı, alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa ediliyor. Alt zemin katta bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve wc bulunacak.

Üst zemin katta 12,50 metre çarpı 25,00 metre ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 metre çarpı 7 metre çocuk havuzu, kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alacak. 1'inci katta ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve wc bulunacak. Metal kenet saç ile çatısı yapılacak olan yapının çevresinde, andazit plaktaş ve bordür malzemeleri kullanılacak.