İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karamürsel'de 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e bağlı Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda beton serim çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e bağlı Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda beton serim çalışmaları başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesiminde bulunan mahallelerin yollarında yaptığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Hayriye, İnebeyli, Taşağıl, Semetler mahallelerini birbirine bağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma yoğun bir şekilde ilerlerken ulaşım geçici bir süre farklı güzergahlardan sağlanıyor. 15 Ağustos'ta başlayan çalışma yoğun tempoyla ilerleyecek.


Dokuz kilometrelik yol 6,5 metre genişliğinde olacak. Yağmur suyu için beton kanal yapılacak proje kapsamında 8 bin 800 metreküp c30 yol betonu kullanılacak. 125 ton cesan demirin kullanılacağı projede özellikle kış aylarında ulaşımın rahat bir şekilde yapılmasına imkan sunacak. Vatandaşlar hayata geçirilen çalışmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.