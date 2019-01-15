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Karamürsel'de ahşap bina alev alev yandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap bir bina yandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap bir bina yandı.


Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi Çamçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Fitozoğlu'na ait ahşap evin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin çatısını sardı. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin geldiği yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri çıkan yangın hakkında inceleme başlattı.

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