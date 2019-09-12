Karamürsel'de balkondan düşen şahıs yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bir apartmanın ikinci katından zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay gece saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Şehit Çavuş Hakan Kurt Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın ikinci katında oturan Şuayip Ö. (46), balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Düşerken alt katın balkonundaki çanak antene çarpan daha sonra da kaldırımdaki demir dubaların üzerine düşen Suayip Ö.'nün yaralandığını görenlerin durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Suayip Ö., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.