Karamürsel'de erken teşhis için tarama yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla il genelinde başlattığı kanser tarama faaliyetlerine Karamürsel'de devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kocaeli'de “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerine hızla devam ediyor. Sağlık karavanıyla ilçe ilçe gezen ekipler, Karamürsel ilçesinin tüm mahalle ve köylerinde toplamda 233 rahim ağzı kanseri, 887 Gaitada gizli kan testi taraması gerçekleştirdi. Ayrıca bin 475 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verilerek bilinçlendirildi.