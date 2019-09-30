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Karamürsel'de orta refüjler bakımdan geçiyor

KOCAELİ (İHA) – Karamürsel Ereğli’de bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanların bakımı yapılıyor.

KOCAELİ (İHA) – Karamürsel Ereğli'de bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanların bakımı yapılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımlarına aralıksız devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel Ereğli Mahallesinde bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanlarda temizlik ve budama yapılıyor. Çalışmalar ile yolların yanında bulunan yeşil alanlar düzenli ve temiz hale getiriliyor. Ayrıca ana yol üzerinde bulunan kaldırımları ile kenar ve üst kısımlarında mıntıka temizliği de gerçekleştiriliyor.


Park, bahçe, mesire, kavşak, yol kenarları ve diğer pek çok noktaya yeşil alan kazabdıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanların bakım ve temizliklerini aksatmıyor. İl genelindeki birçok yeşil alanda yapılan çalışmalar ile çevrenin daha temiz kalması sağlanıyor.

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