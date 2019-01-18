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Karamürsel'de trafik kazası: 1 ölü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk hayatını kaybetti.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk hayatını kaybetti.


Olay, gece 02.30 sıralarında Karamürsel D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Ankara Evleri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen servis otobüsü ile Karamürsel'den Yalova istikametine giden Faruk Çubuk, bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çubuk yaralandı. Kaza sırasında olay yeri yakınında bulunan polis kontrol noktasında memurlarının yardımına koştuğu Çubuk, kaza alanına gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Faruk Çubuk'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli tıp kurumuna sevk edildi. Kaza sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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