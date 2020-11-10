Karamürsel'de yan yollar asfaltlanıyor

Hummalı bir çalışma sürdürülen başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda güney yan yol asfaltlanırken kuzey yan yolun büyük kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi. Bin 200 metrelik yan yolların imalatında asfaltlama çalışmasında da büyük mesafe kat edildi. Güney yan yolun tamamı asfaltlanarak trafik aktarımına hazır hale getirildi. Önümüzdeki hafta İzmit yönü trafik akışı bu güzergahtan sağlanacak. Kuzey yan yolda ise ekipler yüzde 50'lik bölümü asfaltladı. Ay sonuna kadar bitirilecek olan asfaltlama çalışmalarının ardından ekipler hızlı bir şekilde tünel imalatına başlayacaklar.

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında bin 600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.