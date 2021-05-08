Karamürsel'e 11 bin metrekarelik millet bahçesi

Karamürsel'de 11 bin 758 metrekare alana, yeşil alanları, millet kıraathanesi ve sosyal donatıları bulunan millet bahçesi yapılıyor.

14 millet bahçesiyle 5 milyon metrelik yeni yeşil alana kavuşacak Kocaeli'de çevre ile ilgili yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Büyükakın, Karamürsel Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda inceleme gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra yenileme ve gelişim çalışmalarıyla millet bahçeleri ile Kocaeli'nin çehresini değiştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Millet bahçemiz 11 bin 758 metrekare proje alanıyla Karamürsel'in güzelliğine güzellik katacak. Yeşil alanlarıyla, millet kıraathanesiyle ve sosyal donatılarıyla Karamürsel Millet Bahçemiz, daha güzel bir Kocaeli için atılmış bir mühür olacak" dedi.