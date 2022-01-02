Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e sentetik buz pisti inşa edildi.

Bölgedeki çalışmaları yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sentetik buz pistinde dış bord sistemini ve iç puzzle zemin sistemi imalatı çalışmalarını tamamladı. Kocaeli'nin ilk sentetik buz pisti son şeklini alırken, kaykay pistinin yapımının ise son aşaması da tamamlanarak hazır hale getirildi. Bu doğrultuda pistin üst betonu atıldıktan sonra grafiti çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın peyzaj işlemleri ise devam ediyor. Sentetik buz pisti ve skate parkın tamamlanmasıyla Karamürsel'de gençler, iklim şartları gözetmeksizin paten sporunun keyfini doyasıya yaşayacak.

Çalışmalar kapsamında tesisin etrafı çocuk oyun grupları ve macera parkuru gibi alanlar ile zenginleştirildi. Çocuk oyun grubunun montajı yapıldı ve zemine de yere düşüldüğünde zararı minimuma indirmek için esnek malzeme serildi. Aynı şekilde macera parkurunun grup imalatı da tamamlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa edildi. Özel bir polimer malzemeden imal edilen ve her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, enerji maliyeti olmayan, düz beton ve benzeri yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruldu. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Böylece sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.