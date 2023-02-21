Karamürsel'e terminal binası yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 5 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Karamürsel'de yaşayanların merakla beklediği modern terminalde çalışmalar, ihale komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından yer teslimi yapıldıktan sonra hızla başlayacak. 5 firmanın katıldığı ihalede en yüksek teklif 54 milyon 991 bin 320 TL, en düşük teklif ise 44 milyon 615 bin TL oldu.

Karamürsel Dereköy Mahallesi'nde yapılacak terminal 2 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve 9 bin 250 metrekare saha alanını içerecek. Projede 12 araçlık şehirlerarası otobüs peronu, 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 şehirlerarası yazıhane, 4 kırsal yazıhane, 7 adet yeme içme birimi bulunacak. Bununla birlikte 56 araçlık açık otopark alanı da yapılacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 330 gün içerisinde tamamlanacak.