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Karamürsel'in köylerine parke yol yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in kırsal mahallelerinde parke yol çalışması yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'in kırsal mahallelerinde parke yol çalışması yürütüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'in kırsal mahallelerinde köy içi ve köylere ulaşımın sağlandığı yollar parke yapıyor. Belediye ekiplerinin Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresinde parke yol imalatları devam ediyor. Çamdibi köy içi yolu ve gölet çevresine 2 bin 100 metre uzunlukta parke yol yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi İznik yoluna ulaşımın sağlandığı Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresi yolunda parke imalat çalışmalarını sürdürürken, Karamürsel Konuklu Yolu Cevher Sokak, Suludere Mahallesi, Kayacık Mahallesi Panorama evleri önü ve Tahtalı mezarlık yollarında parke yol imalatlarını tamamladı.

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