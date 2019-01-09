Karamürselli 12 bin genç yüzmeye doyacak

KOCAELİ (İHA) –Karamürsel'de yaşayan 12 bin genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzda yüzmeye doyacak.

Karamürsel'de su sporlarına yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yeteneklerin yetişmesi için yeni tesisler oluşturuyor. Bu kapsamda Karamürsel'de yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İlçede yaşanan 12 bin genç de açılışına sayılı günler kalan yarı olimpik yüzme havuzundan yararlanabilecek.

Yapının dış cephe mineral sıva, boya üst zemin kat seramik yer döşemesi imalatları biterken dış cephe tuğla kaplama imalatı da sona erdi. Havuz içi su yalıtımını yapan ekipler, alüminyum giydirme cephe, mekanik Vrf borulama, elektrik kablo tava ve elektrik pano imalatlarını da tamamladı. Seyirci koltuklarının yerleştirildiği tesiste bina içi ince detay düzenleme çalışmaları tamamen sona erdi. Yarı olimpik havuzun inşaat işlerini bitiren ekipler, son olarak çevre düzenleme işlerine başladı. Tesis tamamlandığında su sporlarında kendini geliştirmek isteyen gençlerin eğitim yeri olacak.

18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip. Alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edilen yapının alt zemin katında bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve lavabolar bulunuyor. Üst zemin katta ise 12,50 metre çarpı 25,00 metre ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 metre çarpı 7 metre çocuk havuzu kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alıyor. Yapının 1'inci katında da spor salonları, 150 kişilik tribün ve lavablardan oluşuyor.