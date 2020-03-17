Karamüsel ve Gölcük yolları elden geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yıl boyunca sürecek olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için ihaleye düzenledi. Yolları daha konforlu hale getirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında her iki ilçede 14 bin 700 metreküp beton, 24 bin 410 ton asfalt malzemesi kullanılacak. Büyükşehir ana hizmet binasında yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhalede verilen en yüksek teklif 26 milyon 482 bin TL olurken en düşük teklif ise 20 milyon 789 bin TL oldu.